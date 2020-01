Sky – Milan, forte gradimento per Under: i rossoneri ci provano

Forte gradimento del Milan per Under. Saltato Politano, i rossoneri vanno sul turco. Trattativa difficile ma Maldini prepara l’assalto

Saltato Matteo Politano, ormai vicinissimo alla Roma, il Milan è alla ricerca di un nuovo esterno. Secondo quanto riportato poco fa da Gianluca Di Marzio nel corso di Calciomercato – L’originale, i rossoneri vorrebbero prendere Under dalla Roma.

Una trattativa difficile perché i giallorossi, soprattutto dopo l’infortunio di Nicolò Zaniolo, non vorrebbero privarsene. Ecco quanto riferito dal noto giornalista poco fa:

“Il Milan vorrebbe Cengiz Under ma in questo momento non coincidono le volontà e le formule. L’idea era nata in uno scambio con Suso. C’è un forte gradimento nei confronti del giocatore turco e quindi i rossoneri continueranno a provarci“.

Ricordiamo che la scorsa settimana si è parlato effettivamente di un possibile scambio fra il turco e Suso. Idea saltata però proprio perché la Roma ha preso Politano dall’Inter e quindi non ha la necessità di prendere un altro esterno. Under però continua a piacere molto a Paolo Maldini e Zvonimir Boban e non sono da escludere nuovi assalti.

Under è un giocatore di grande qualità, estro e fantasia. Un esterno diverso da Suso perché più dinamico e molto più “attaccante”. Con la Roma ha fatto benissimo il primo anno, mentre nel secondo ha trovato qualche difficoltà in più. In questa stagione era partito da titolare, poi la crescita di Pellegrini e Zaniolo gli ha tolto spazio. Ora dovrebbe ritrovarlo, a meno che non venga al Milan.