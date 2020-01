Coppa Italia, Milan-SPAL: formazioni ufficiali. Out Ibrahimovic, gioca Rebic

Scopriamo le formazioni ufficiali di Milan-SPAL, match degli Ottavi di Finale della Coppa Italia 2019/2020. Parte dalla panchina Zlatan Ibrahimovic oggi.

Alle 18 a San Siro si gioca Milan-SPAL, partita valida per gli Ottavi di Finale della Coppa Italia 2019/2020. La vincente di questa sfida affronterà il Torino nei Quarti.

Stefano Pioli deve rinunciare per infortunio a Gianluigi Donnarumma, Mateo Musacchio, Davide Calabria, Hakan Calhanoglu, Lucas Biglia, Ricardo Rodriguez e Leo Duarte. Tra i pali ci sarà Antonio Donnarumma, mentre si accomoderà in panchina il portiere neo-arrivato Asmir Begovic. Terzino destro titolare sarà Andrea Conti e al centro della difesa con Alessio Romagnoli c’è Simon Kjaer, appena giunto in prestito dal Siviglia.

A centrocampo Rade Krunic rimpiazza Franck Kessie, che parte dalla panchina. In attacco vengono lasciati fuori Rafael Leao e Zlatan Ibrahimovic, giocano Ante Rebic e Krzysztof Piatek.

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-SPAL di Coppa Italia.

MILAN (4-4-2): A. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Castillejo, Krunić, Bennacer, Bonaventura; Rebić, Piatek. A disposizione: Begović, Soncin, Gabbia, Brescianini, Kessié, Paquetá, D. Maldini, Suso, Rafael Leão, Ibrahimović. Allenatore: Pioli.

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomović, Vicari, Igor; Strefezzia, Murgia, Tunjov, Dabo, Janković; Paloschi, Floccari. A disposizione: Thiam, Letica, Cannistrà, Cionek, Salamon, Mastrilli, Valdifiori, Valoti, Zanchetta, Di Francesco, Cuellar. Allenatore: Semplici.