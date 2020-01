Sportitalia – Under primo obiettivo del Milan

Calciomercato Milan: Cengiz Under è il principale obiettivo per l’attacco. Lo riferisce Sportitalia. I rossoneri punteranno sul turco della Roma, a prescindere da Suso.

Il Milan ha fissato l’obiettivo per rinforzare le fasce esterne: è Cengiz Under della Roma il profilo scelto. Almeno questo è quanto emerge dall’indiscrezione lanciata dai colleghi di Sportitalia.

Il possibile arrivo di Under non dipende dal futuro di Jesus Suso, è un’operazione che verrà studiata a prescindere dalla cessione o meno dello spagnolo. Alla Roma Under è chiuso dall’arrivo di Politano dall’Inter, e il giovane talento turco potrebbe decidere di guardare altrove per continuare a giocare. Il Milan potrebbe essere la soluzione ideale per lui. In questo modo i rossoneri avrebbero anche un altro esterno su cui puntare oltre a Samuel Castillejo.

Under è sinistro, ma ha sempre giocato sulla destra. Un po’ come Suso o Castillejo per intenderci, con caratteristiche anche simili per certi versi. Nel 4-4-2 di Stefano Pioli al momento sarebbe la riserva di Castillejo, ma potrebbe anche essere adattato sulla fascia sinistra al posto del connazionale Calhanoglu per esempio.

Under è un classe 1997, compirà 23 anni il prossimo luglio. Gioca in Serie A dall’estate 2017, acquistato dalla Roma. In questa stagione ha collezionato 12 presenze tra campionato ed Europa League, con un solo gol all’attivo. In totale in giallorosso ha giocato 77 partite, 15 gol e 11 assist in tutte le competizioni, comprese le 11 presenze in Champions League.

