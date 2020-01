Eriksen vicino all’Inter: 13 anni fa un provino col Milan

Christian Eriksen poteva essere del Milan nel 2007, quando sostenne un provino con i rossoneri. Adesso il centrocampista danese è vicino all’Inter.

Christian Eriksen è molto vicino a diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Esiste già un accordo tra il club nerazzurro e l’agente del centrocampista danese, adesso serve l’intesa finale con il Tottenham.

Gli Spurs chiedono 20 milioni di euro, mentre Giuseppe Marotta sembra non volersi spingere oltre i 15. La sensazione è che un punto di incontro si possa trovare, considerando che comunque l’ex Ajax a giugno va in scadenza di contratto e lascerebbe Londra a parametro zero.

Eriksen rappresenterebbe un grande colpo per l’Inter, che si assicurerebbe uno dei migliori centrocampisti al mondo. In passato il calciatore avrebbe potuto anche vestire la maglia del Milan. Infatti, come ricorda oggi il Corriere dello Sport, 13 anni fa l’allora 15enne Christian sostenne un provino con i rossoneri. Rimase poi all’Odense e nel 2008 si trasferì in Olanda all’Ajax, dove si è affermato prima del passaggio al Tottenham.

Eriksen avrebbe potuto essere un calciatore del Milan, invece la sua carriera ha preso altre direzioni. In casa rossonera qualche rimpianto probabilmente c’è, pensando pure che nell’estate 2013 il centrocampista danese lasciò Amsterdam per Londra per soli 13 milioni. In più occasioni ci si poteva assicurare questo grande talento, che probabilmente sarà l’Inter a godersi a breve.

In Croazia insistono: “Accordo Milan-Dinamo Zagabria per Olmo, le cifre”