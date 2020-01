In Croazia insistono: “Accordo Milan-Dinamo Zagabria per Olmo, le cifre”

In Croazia ribadiscono che Milan e Dinamo Zagabria hanno un’intesa economica per il trasferimento di Dani Olmo, che potrebbe volare presto in Italia.

Dalla Croazia continuano a giungere rumors interessanti sul possibile trasferimento di Dani Olmo al Milan. Nonostante in Italia risulti una trattativa in vista del mercato estivo, invece là scrivono che l’operazione può concretizzarsi subito.

Oggi è ancora Sportske Novosti a fornire aggiornamenti sul futuro del 21enne fantasista spagnolo. Ieri il giocatore si è allenato regolarmente con la Dinamo Zagabria a Rovigno, ma il Milan e il club croato hanno già un accordo per il passaggio del giocatore in rossonero. Le cifre: 20 milioni di euro subito, più altri 5 milioni di bonus e ulteriori 5 milioni da una futura rivendita. Un totale di 30 milioni, la somma richiesta inizialmente. Per Olmo contratto di 5 anni a 2,5 milioni netti a stagione.

La Dinamo Zagabria aveva offerto al giovane talento il rinnovo contrattuale spingendosi a proporre un ingaggio da 1,5 milioni annui. Tuttavia, il calciatore ha rifiutato perché desidera trasferirsi in un campionato più competitivo e giocarsi le proprie chance per essere convocato dalla Spagna all’Europeo 2020.

Adesso tocca ad Olmo, al padre Miguel e al resto dell’entourage decidere se dare l’ok definitivo al trasferimento al Milan. Sportske Novosti scrive che il ragazzo potrebbe persino partire nelle prossime ore dalla Croazia per raggiungere l’Italia. L’allenatore Bjelica ha già fatto sapere che non lo utilizzerà nell’amichevole odierna contro la Lokomotiv Zagabria. Un indizio della sua possibile partenza…

