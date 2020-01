Milan-Udinese, probabili formazioni: Donnarumma verso il recupero, torna Ibrahimovic

Probabili formazioni Milan-Udinese: Stefano Pioli va verso la nuova formazione tipo col 4-4-2. In attacco, quindi, torna Zlatan Ibrahimovic in coppia con Rafael Leão.

Milan-Udinese, il Diavolo torna alla nuova formazione tipo in vista del prossimo lunch match della 20a giornata. Dopo il turnover vincente in Coppa Italia contro la Spal, Stefano Pioli rilancia i titolari del nuovo 4-4-2 alla ricerca del terzo successo consecutivo.

La formazione del Milan

Come riferisce il CorSport oggi in edicola, dovrebbe esserci regolarmente Gianluigi Donnarumma tra i pali dopo il recente forfait. In tal caso sarebbe rinviato, dunque, l’esordio di Begovic. Sulla destra torna invece Davide Calabria, con il ritorno di Mateo Musacchio al centro accanto ad Alessio Romagnoli e con l’inamovibile Theo Hernandez sulla sinistra.

Ci sarà ancora Samuel Castillejo sulla fascia destra, con Frank Kessie al centro accanto a Ismael Bennacer e Hakan Calhanoglu sull’out mancino. In attacco ritorna il nuovo tandem milanista: Zlatan Ibrahimovic e Rafael Leão.

La probabile formazione del Milan: G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Leão. All. Pioli

La formazione dell’Udinese

3-5-2 invece per la formazione friulana. Con Juan Musso tra i pali, il terzetto difensivo vedrà Sebastien De Maio, William Troost-Ekong e Bram Nuytinck. In mediana ci sarà Rolando Mandragora in cabina di regia, con Seko Fofana e Rodrigo De Paul ai suoi lati e Jens Stryger Larsen e Kean Sema sull’altra corsia. In attacco tandem composto da Stefan Okaka e Kevin Lasagna.

La probabile formazione dell’Udinese: Musso; De Maio, Ekong, Nuytinck; Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Lasagna, Okaka. All. Gutti

