Milan, obiettivo Under. Ma Boban punta forte su Olmo 

Milan, doppio obiettivo in attacco: piacciono sia Cengiz Under che Dani Olmo. Ma lo spagnolo, rivela Ts, sarebbe un pallino di Zvonimir Boban il quale ci starebbe provando seriamente in gran segreto.

Milan, è Cengiz Under il nuovo grande obiettivo per l’attacco. Con o senza lo scambio con Suso. Perché come riferisce Tuttosport oggi in edicola, mentre resta comunque viva la possibilità di una stafetta, il Diavolo valuta anche l’offensiva singola per l’attaccante turco.

Ai margini in giallorosso, il talento 97 è scontento dello scarso utilizzo e vedrebbe bene il suo trasferimento in rossonero. Alla corte di Stefano Pioli, infatti, non solo troverebbe nuovi stimoli, ma avrebbe pure molte più possibilità di giocare anche col nuovo 4-4-2 varato dal tecnico rossonero.

Milan tra Under e Olmo: la situazione

Così attenzione ai possibili sviluppi. Con Suso che ha già fatto trapelare il suo gradimento per la destinazione capitolina, il problema principale sarebbe più che altro l’intesa economica tra le due società. Ma se questa non dovesse arrivare, ecco che la società si svincolerebbe dal discorso e proverebbe a prenderlo comunque.

Ma sullo sfondo resta anche Dani Olmo, con Zvonimir Boban che spinge particolarmente. Il Cfo rossonero – svela il quotidiano – è infatti convinto che sia lui il colpo giusto per questo preciso momento. E al netto delle smentite che giungono dal club rossonero, si parla con insistenza di un’operazione da 25 milioni di euro portata avanti proprio da Boban.

La Dinamo Zagabria, tuttavia, per ora avrebbe fatto muro a ogni proposta arrivata, anche se il ragazzo spinge per andar via. C’è molto riserbo sulla vicenda, ma nonostante tutto – conclude Ts – sembra che il Diavolo ci stia provando davvero, anche senza le cessioni ancora in alto mare di uno tra Lucas Paquetá o Suso.

Milan, i primi 100 giorni di Pioli: il bilancio