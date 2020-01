Milan, tutto su Under: rossoneri disposti a prendere Juan Jesus

Il Milan vuole Under ad ogni costo, per questo ha aperto alla possibilità di prendere anche Juan Jesus. Le ultimissime di mercato

Il Milan ha scelto: vuole Cengiz Under ad ogni costo. Gianluca Di Marzio ne ha parlato anche questa sera a Calciomercato – L’originale. I rossoneri, stando alle informazioni in possesso del noto giornalista, vogliono il turco come rinforzo per la fascia destra d’attacco.

Il Diavolo continua a proporre alla Roma lo scambio con Jesus Suso. Dalla capitale per adesso nessuna apertura. Ma c’è una novità interessante. Stando a quanto detto da Di Marzio, pur di prendere Under, il Milan prenderebbe anche Juan Jesus come riserva di Romagnoli ed eventualmente sostituto di Rodriguez.

Di seguito le parole di Gianluca Di Marzio su questa situazione:

“Il Milan non ha ricevuto nulla. I rossoneri vogliono fare l’operazione Under, il procuratore era a Milano anche oggi. La Roma non ha dato aperture. Il Milan oggi prenderebbe Under in cambio di Suso e accetterebbe anche Juan Jesus come riserva di Romagnoli ed eventualmente sostituto di Rodriguez. Il Milan, pur di arrivare al turco, sta facendo queste valutazioni. Maldini e Boban stanno parlando ogni giorno con l’agente di Under“.

DANI OLMO, IL MILAN SI FERMA: COSA E’ SUCCESSO