Borussia Dortmund, super Haaland: tripletta show all’esordio – VIDEO

Era stato accostato al Milan, ora se lo gode il Borussia Dortmund. È subito show di Haaland all’esordio in Bundesliga: tripletta decisiva contro l’Augsburg.

Uno dei colpi di mercato messi a segno dai club europei a gennaio è stato senza dubbio l’acquisto del Borussia Dortmund di Erling Haland, attaccante norvegese classe 2000.

All’esordio in Bundesliga con la maglia giallonera è risultato subito decisivo: tripletta contro l’Augsburg, che ha permesso alla sua squadra di vincere in trasferta con il punteggio di 3-5. Borussia sotto 3-1 al 58′. Appena dopo sale in cattedra Haland: subito gol del 2-3 al 59′ su assist di Sancho. Segue il pareggio due minuti dopo, stavolta con l’altro baby fenomeno Sancho. Poi tra 70′ e 79′ altri due gol di Haland che mettono in ghiaccio la partita e fissano il punteggio sul 3-5.

Esordio migliore non poteva avere il giovane attaccante norvegese, ricordiamo che ha appena 19 anni. Acquistato per 20 milioni di euro dal RB Salisburgo, squadra con il quale si era messo in mostra anche e soprattutto in Champions League segnando 8 gol nella fase a gironi.

A dicembre si parlava di una super offerta del Milan per il baby centravanti, poi non confermata dai fatti. I rossoneri hanno optato per un rinforzo d’esperienza, Zlatan Ibrahimovic. Ma col passare del tempo, a prescindere da Ibra, il non acquisto di Haland rischia di essere ricordato come un grosso rimpianto.





