Dall’Olanda: problemi per Rodriguez al Fenerbahce, il PSV attende

Complicazioni burocratiche per Rodriguez al Fenerbahce, il PSV potrebbe rientrare in corsa. Lo dicono in Olanda

Ci sarebbero alcuni problemi di natura burocratica dietro il ritardo dell’ufficialità di Ricardo Rodriguez al Fenerbahce. L’affare è praticamente concluso: il Milan ha accettato la proposta di prestito con obbligo di riscatto a cinque milioni, il giocatore ha già detto sì da tempo.

Finora però non è ancora arrivata la comunicazione sul trasferimento definitivo. Lui è ancora a Milano e si allena a Milanello in attesa del via libera. Non fa parte dei convocati di Stefano Pioli per Milan–Udinese di domani. Stando a quanto scrive il portale ed.nl, questi problemi col Fenerbahce potrebbero riportare in gioco il PSV Eindhoven.

La scorsa settimana la dirigenza olandese ha trascorso alcuni giorni a Milano per questa trattativa. Il Milan aveva accettato entrambe le offerte; è stato il giocatore a scegliere la Turchia. A causa di queste complicazioni, però, il PSV potrebbe tornare in corsa. Bisognerà attendere i prossimi giorni per capire quali sono i margini di manovra.

Il Milan ha una certa fredda di cedere Rodriguez, giocatore ormai fuori dai piani da tempo. Lui vuole cambiare aria per giocare con continuità in vista del prossimo Europeo. In rossonero spazio non ce n’è, Fenerbahce era la sua scelta. Il PSV però resta in corsa.

