Milan-Udinese, probabili formazioni: Kjaer e Bonaventura titolari

Domani si gioca Milan-Udinese, prima giornata del girone di ritorno di Serie A. Ecco le probabili formazioni che dovrebbero scegliere Stefano Pioli e Luca Gotti.

Scelte obbligate o quasi per Stefano Pioli domani in Milan-Udinese. Sono tanti gli infortunati ai quali dovrà rinunciare il tecnico, ai quali vanno aggiunte scelte tecniche su alcuni giocatori non ritenuti idonei.

Importante in porta il recupero di Gianluigi Donnarumma dal problema muscolare. Gigio sarà dunque titolare tra i pali. In difesa scelte davvero obbligate, sono appena cinque per quattro posti i convocati da Pioli. Resta fuori Matteo Gabbia, tutti gli altri giocheranno titolari: esordio in Serie A con il Milan per Simon Kjaer, dopo la buona prova contro la SPAL in Coppa Italia. Al suo fianco Alessio Romagnoli, sulle fasce Andrea Conti e Theo Hernandez.

Sarà confermato, almeno nei numeri, anche il modulo: 4-4-2. Davanti la difesa giocheranno ancora Ismael Bennacer e Franck Kessie. Gli esterni saranno Samuel Castillejo a destra e Giacomo Bonaventura sul lato opposto, altra scelta quasi forzata vista l’assenza per infortunio di Calhanoglu. In panchina i due mancini Jesus Suso e Lucas Paquetà. Davanti confermata la coppia di Cagliari, Zlatan Ibrahimovic e Rafael Leao.

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Bonaventura; Ibrahimovic, Rafael Leao.

Allenatore: Pioli.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna.

Allenatore: Gotti.

