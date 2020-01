Milan-Udinese, i convocati di Pioli: out Calabria e Musacchio, c’è Donnarumma

Il Milan ha reso noti i convocati per la sfida di domani pomeriggio contro l’Udinese, valida per la prima giornata del girone di ritorno di Serie A.

Due forfait importanti per Stefano Pioli, che farà a meno di Davide Calabria e Mateo Musacchio, entrambi acciaccati. Prima convocazione in campionato per i neo acquisti Begovic e Kjaer.

C’è invece Gianluigi Donnarumma. Il portiere titolare del Milan, acciaccato nell’ultima settimana, pare aver recuperato dal problema alla coscia e sarà a disposizione.

I convocati di mister Pioli: