Milan, Massara: “Tranne occasioni non sono previsti altri rinforzi”

Rapida intervista a Frederic Massara nel pre partita di Milan-Udinese. Il dirigente rossonero, come di consueto, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN poco prima del fischio d’inizio.

Si parla in primis del pienone di San Siro e della vicinanza del pubblico: “La sentiamo moltissimo e lo si vede anche dai 60 mila spettatori di quest’oggi. E’ una vicinanza che ci aiuta, spinge la squadra nonostante non sia stata una stagione finora positiva. Sentiamo il calore e siamo convinti che questo possa dare un grande impulso”.

Inevitabile domanda anche sul mercato. Ma al di là delle ultimissime indiscrezioni, Massara esclude nuovi possibili rinforzi a meno di occasioni: “Al momento non soon previsti ulteriori movimenti. Sono arrivati Ibrahimovic, Kjaer e Begovic e al momento momento non ci sono altre situazioni da sfruttare. Vedremo se si presenteranno delle opportunità nelle ultime settimane e alle giuste condizioni, in quel caso ci faremo trovare pronti”.

