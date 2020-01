Entusiasmo e calendario favorevole: Milan, è il momento di rialzarsi

I rossoneri non devono perdere questa occasione. La stagione può finalmente prendere la piega giusta in queste settimane.

L’entusiasmo è alle stelle. Il Milan finalmente ricomincia a vincere e fare (parzialmente) felici i propri tifosi. Il tutto dopo una prima parte di stagione davvero negativa.

La squadra di Stefano Pioli, come sottolinea oggi il Corriere della Sera, non deve perdere l’occasione. Deve assolutamente seguire la ventata di ottimismo, portata soprattutto dall’arrivo di Zlatan Ibrahimovic.

Il girone di ritorno deve cominciare in maniera diversa, come ammesso anche da Pioli ieri in conferenza stampa. Il Milan aprì la sua stagione a Udine con una sconfitta deludente; oggi l’esito del match dovrà essere diverso, come segnale di un nuovo inizio.

Tanto entusiasmo e positività dunque, ma anche un calendario favorevole da non sprecare. Il Milan da oggi al 17 febbraio disputerà ben cinque gare a San Siro, più una sola trasferta nella vicina Brescia tra una settimana.

Derby a parte, gli avversari in campionato del Milan nelle prossime giornate non appaiono così insuperabili: Udinese, Brescia, Verona e Torino, più la sfida secca contro i granata il 28 gennaio per i quarti di Coppa Italia.

Il momento è propizio per rialzarsi e cancellare una prima parte di stagione. Pensare all’Europa che conta ad oggi è ancora utopia, ma se il Milan sfrutterà questo momento positivo potrà tornare fortemente in corsa.

