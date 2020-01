Milan Udinese | dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Come e dove vedere Milan Udinese in streaming e in diretta tv domenica 19 gennaio alle 12:30, la partita è valida per la 20^ giornata di Serie A

Il Milan torna in campo dopo le vittorie contro Cagliari e SPAL. A San Siro arriva l’Udinese per la prima giornata del girone di ritorno. All’andata andò malissimo con i rossoneri di Marco Giampaolo sconfitti per 1-0.

Sono cambiate tante cose da quella partite. Ora in panchina c’è Stefano Pioli e, soprattutto, in attacco c’è Zlatan Ibrahimovic. Che scenderà in campo dal primo minuto ancora insieme a Rafael Leao nel 4-4-2. I rossoneri vogliono vincere per dare continuità ai propri risultati. Non sarà facile però, perché i friulani vengono da tre vittorie consecutive.

Dove vedere Milan Udinese in diretta tv e streaming

Milan-Udinese sarà visibile in esclusiva soltanto su DAZN. L'applicazione è possibile installarla sulla vostra Smart TV e assistere comodamente alla sfida in tv senza alcun problema. Vi ricordiamo inoltre che la piattaforma streaming è visibile anche su Sky Sport sul canale DAZN1 (Canale 209 di Sky)

Oltre alla Smart TV, il canale DAZN è visibile anche sui vostri dispositivi mobile tramite l'applicazione disponibile gratuitamente sui vostri store, sia iOS che Android.

Le probabili formazioni

Senza Musacchio, Pioli punta su Kjaer, l’ultimo arrivato in casa rossonera. Castillejo verso la conferma, Bonaventura sostituisce l’infortunato Calhanoglu. Ibra e Leao in avanti. L’Udinese propone Okaka e Lasagna in attacco, De Paul ancora mezzala.

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Bonaventura; Ibrahimovic, Rafael Leao.

Allenatore: Pioli.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna.

Allenatore: Gotti.