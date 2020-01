Milan-Udinese LIVE, risultato e cronaca in tempo reale

La diretta testuale live di Milan-Udinese, match valido per la 20^ giornata di Serie A in programma oggi alle 12:30. Aggiornamenti minuto per minuto sul match di San Siro

12:00 – Qui tutti gli aggiornamenti da San Siro su Milan–Udinese di oggi. Seguiremo il match minuto per minuto e vi aggiorneremo sulla partita.

Benvenuti nella diretta testuale di Milan–Udinese delle 12:30. Vi aggiorneremo minuto per minuto su ciò che succede a San Siro. Tanti tifosi rossoneri sono accorsi a San Siro per assistere a questa partita. L’obiettivo è vincere finalmente in casa in campionato e regalare una gioia ai sostenitori.

Il Milan torna in campo dopo le ultime due vittorie contro Cagliari e SPAL. I rossoneri vogliono dare continuità alle proprie prestazioni e ai risultati. Stefano Pioli si affida a Zlatan Ibrahimovic, che guiderà l’attacco insieme a Rafael Leao, ormai coppia collaudata. Rientra Donnarumma, che aveva saltato la Coppa Italia per infortunio. In difesa debutto in campionato per Simon Kjaer, che sostituisce l’infortunato Musacchio.

MILAN UDINESE, DOVE VEDERLA IN STREAMING E DIRETTA TV

Milan-Udinese, le formazioni ufficiali

Milan (4-4-2): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Bonaventura; Ibrahimovic, Leao.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna.