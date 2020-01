Sky – Suso, scambio con Under unica pista: gli aggiornamenti

Gli aggiornamenti sulla situazione di Suso, che aspetta offerte. La Roma è l’unica possibilità

Jesus Suso oggi ha fatto visita alla dirigenza del Milan in sede. Lo spagnolo, fuori anche nella gara contro l’Udinese, è disposto a cambiare aria e ha chiesto alla società gli aggiornamenti. Il suo desiderio è tornare in Spagna, ma per ora nessun’offerta concreta.

Come rivelato da Gianluca Di Marzio a Calciomercato – L’Originale, per Suso c’è soltanto la pista Roma e quindi lo scambio con Cengiz Under. Che il Milan farebbe di corsa ma non c’è apertura dalla capitale. Ecco, di seguito, le parole del noto giornalista sulla vicenda Suso:

“Oggi Suso a Casa Milan senza procuratore perché non ha ancora un agente. Ha parlato con la dirigenza per capire quali sono le offerte. La più concreta è lo scambio con la Roma con Under. Maldini e Boban non lo hanno messo alla porta. Le parti si aggiorneranno“.

Suso, dopo le ultime panchine, ha capito che per lui potrebbe non esserci più spazi. Ad oggi Samu Castillejo, uno dei migliori domenica pomeriggio, è insostituibile. Il numero otto è fuori dai titolari ormai da tre partite consecutive. Difficile la sua collocazione nel 4-4-2 perché non è un esterno di centrocampo. L’unico ruolo dell’ex Liverpool è l’ala destra nel consueto 4-3-3, non adatto alla rosa milanista.

Under, invece, potrebbe tranquillamente giocare largo a destra nell’attuale modulo di Stefano Pioli. Un giocatore che piace tantissimo a Paolo Maldini e Zvonimir Boban. Ne stanno parlando con l’agente, ma la Roma non ha dato aperture allo scambio proprio con Suso. Nessuna conferma sull’interesse di Siviglia, Atletico Madrid e Valencia.

