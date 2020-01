L’Equipe – PSG, Piatek tra le opzioni per sostituire Cavani

Il PSG cerca un rimpiazzo del partente Edinson Cavani e c’è anche Krzysztof Piatek del Milan nella lista degli attaccanti presi in considerazione oggi.

La partita Milan-Udinese ha nuovamente evidenziato che Krzysztof Piatek oggi è una riserva. Dopo essere stato un titolare praticamente indiscusso, con l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic è finito in panchina.

Sembra che Stefano Pioli veda il numero 9 rossonero solamente come un’alternativa allo svedese. Per adesso preferisce Rafael Leao come partner di Ibra e le gerarchie non dovrebbero cambiare neppure nella prossima partita contro il Brescia in trasferta. Nel frattempo continuano le voci di calciomercato sul futuro dell’ex Genoa.

Calciomercato Milan, il PSG pensa a Piatek per il dopo Cavani

In queste settimane si è parlato soprattutto di Premier League come prossimo campionato di Piatek. In Inghilterra più società hanno manifestato interesse nei suoi confronti. Tuttavia, per adesso non è arrivata alcuna offerta gradita al Milan. Solo proposte con la formula del prestito con diritto di riscatto, tutte rifiutate.

Il centravanti rossonero piace pure in Francia. Non solo al Lione, ma anche al Paris Saint-Germain. È il quotidiano L’Equipe a rivelare che il polacco è tra gli attaccanti presi in considerazione per la sostituzione di Edinson Cavani, destinato a lasciare Parigi.

Leonardo, oggi direttore sportivo del PSG, conosce bene Piatek per averlo portato al Milan un anno fa. Se dovesse arrivare un’offerta da almeno 30 milioni di euro, il club di via Aldo Rossi sarebbe disposto a trattare la cessione del giocatore. Vedremo se l’ex dirigente rossonero si farà avanti concretamente.

Altri nomi presi in considerazione dal PSG sono Rodrigo del Valencia, Gonzalo Higuain della Juventus, Dries Mertens e Fernando Llorente del Napoli, Olivier Giroud del Chelsea. A sorpresa viene citato pure Joao Pedro, trequartista/seconda punta del Cagliari che conosce Neymar.

