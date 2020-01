Gazzetta – Milan, Suso addio: contatti con il Siviglia

Oggi Jesus Suso ha incontrato la dirigenza a Casa Milan e la sensazione è che si vada verso l’addio. Lo spagnolo è ormai una riserva e di conseguenza è normale pensare alla sua cessione.

Secondo quanto rivelato da Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport, è il Siviglia il club in pole position. Il direttore sportivo apprezza molto il giocatore e i contatti con l’entourage sono in corso. Adesso bisogna attendere gli sviluppi di questa vicenda che potrebbe portare Suso lontano da Milano.

La società rossonera valuta il cartellino circa 25 milioni di euro, un prezzo decisamente più basso rispetto alla clausola rescissoria da 40 milioni presente nel suo contratto. Il rendimento scarso del calciatore ha inevitabilmente fatto abbassare la sua valutazione di mercato. Se il Milan riuscisse a ricavare i 25 milioni citati, sarebbe un buon affare.

Suso arrivò in rossonero nel gennaio 2015 per meno di 1 milione dal Liverpool, pertanto con la sua cessione il club metterebbe a bilancio una buona plusvalenza. Non rimane che attendere. Le parti concordano sulla cessione, però adesso dipenderà dalle offerte che arriveranno.

Il club più caldo per #Suso è il #Sevilla. Monchi stravede per lo spagnolo che ha chiesto la cessione al #Milan. Contatti in corso con l’entourage del calciatore. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 20, 2020

