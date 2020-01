Suso a Casa Milan: si decide il suo futuro

Calciomercato Milan | Jesus Suso è giunto poco fa nella sede ufficiale del club rossonero. Si discute del futuro dello spagnolo.

Ore, anzi minuti, decisivi per il futuro di Jesus Suso. Si sta decidendo proprio in questi attimi il destino professionale del fantasista del Milan.

Come riferito da Tuttomercatoweb.com, a Casa Milan è in corso un incontro alla presenza dello stesso Suso. L’esterno d’attacco classe ’93 sta dialogando con la dirigenza rossonera, ovvero con Paolo Maldini e Zvonimir Boban, del suo futuro.

La situazione di Suso è intricata: lo spagnolo non è più al centro del progetto tecnico di Stefano Pioli. Colpa delle sue recenti prestazioni insufficienti, che hanno scatenato anche una certa antipatia di gran parte del pubblico milanista.

Possibile dunque che Suso stia chiedendo al Milan di lasciarlo partire. Diversi i sondaggi giunti a via Aldo Rossi da club italiani ed esteri, ma al momento sembrano non essere pervenute offerte vere e proprie.

Suso vuole giocarsi le proprie carte da titolare altrove. In ballo c’è anche un posto ad EURO 2020 con la sua Spagna. Ma soprattutto una carriera da non lasciar crollare, visto l’ultimo deludente scorcio di campionato.

Tra le società che si sarebbero interessate di recente a Suso ci sono Roma e Sampdoria in Serie A, Valencia, Siviglia e Getafe in Spagna e anche il Lione in Francia.

