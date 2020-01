Getafe, niente Suso: “La rosa è al completo”

Il direttore sportivo del Getafe ha escluso la possibilità che il talento spagnolo Jesus Suso possa giocare per la propria squadra a gennaio.

Il Milan attende proposte concrete per Jesus Suso. Lo spagnolo sembra ormai fuori dai progetti tecnici del club rossonero e dell’allenatore Stefano Pioli.

Suso pare addirittura indispettito per le recenti esclusioni. Dopo alcuni recenti colloqui con i dirigenti, il numero 8 avrebbe espresso la volontà di cambiare aria. Ma serviranno offerte vere e proprie per fargli prendere altre direzioni.

Negli ultimi giorni si è parlato di alcuni club spagnoli interessati a riportare Suso nella Liga iberica. Uno di questi è il Getafe, società della provincia di Madrid che occupa sorprendentemente il quinto posto in classifica.

Un interesse però smentito da Angel Torres. Il direttore sportivo del Getafe, intervenuto in esclusiva al portale Tuttomercatoweb.com, ha fatto capire come la pista Suso non sia proprio concreta.

“Suso non è uno dei calciatori che stiamo valutando. Al momento siamo infatti al completo, abbiamo già fatto le operazioni di mercato che dovevamo e non faremo quindi nient’altro in entrata”.

Sfuma dunque anche questa possibilità per Suso, che rispetto all’anno scorso, quando era ancora un titolarissimo del Milan, vanta sempre meno estimatori. Tra dieci giorni si chiude il calciomercato invernale, a via Aldo Rossi sperano di risolvere la questione il prima possibile.

