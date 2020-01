Chi è Robinson, l’obiettivo del Milan per sostituire Rodriguez

Calciomercato Milan | Ecco chi è Robinson, terzino di origine statunitense che il club rossonero avrebbe individuato come vice-Theo.

L’edizione odierna di Tuttosport è sicura: il Milan ha individuato il terzino sinistro che dovrebbe prendere il posto di Ricardo Rodriguez, laterale ormai in partenza.

Si tratta di Antonee Robinson. Un nome poco noto alle cronache calcistiche italiane, ma sembra trattarsi di un calciatore seguito da tempo dai talent-scout del Milan, un talento pronto al grande salto.

Sarà lui l’alternativa all’intoccabile Theo Hernandez? Possibile, anche se prima di dirigere le proprie attenzioni su Robinson, il Milan dovrà definire la cessione di Rodriguez. Infatti al momento sembra congelato il suo trasferimento al Fenerbahce in Turchia.

MILAN, SI CERCA IL SOSTITUTO DI RODRIGUEZ: I NOMI

Chi è Antonee Robinson, esterno americano del Wigan

Antonee Robinson è un terzino sinistro, di piede mancino, di origine statunitense. Ma con passaporto inglese, dunque risulterebbe un acquisto comunitario.

Nato l’8 agosto 1997, Robinson ha iniziato la propria carriera nelle giovanili dell’Everton, il noto club di Liverpool attualmente guidato da Carlo Ancelotti. Ha fatto parte da giovanissimo della rosa di prima squadra dei Toffees fino al 2017.

Ha giocato nella stagione 2017-2018 in prestito al Bolton, accumulando 30 presenze in Championship. La scorsa stagione passa al Wigan, inizialmente a titolo temporaneo, poi riscattato definitivamente dal club inglese.

Robinson è divenuto presto un titolare indiscusso del Wigan, prendendosi il posto sulla corsia sinistra di difesa. Prestazioni positive, rapidità e grinta: caratteristiche che gli hanno permesso di diventare un perno della Nazionale USA.

Con la maglia degli Yankee Robinson ha già accumulato 7 presenze. In patria è considerato un predestinato, uno dei migliori talenti americani in circolazione nel vecchio continente.

Acquistato dal Wigan per 2,2 milioni di euro, oggi Robinson vale almeno il triplo. Si parla di un’offerta da almeno 7-8 milioni per strappare il terzino dal suo attuale club. Il Milan ci pensa, per un’operazione che completerebbe il reparto arretrato.

