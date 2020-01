Milan, si cerca un sostituto di Rodriguez: i nomi

Milan, bolle tanto in pentola sul fronte difensivo: con Ricardo Rodriguez in uscita, si cerca un esterno e ci sono già due nomi in lista. In sede intanto spunta l’agente di Omar Alderete.

Oltre a un potenziale quarto difensore centrale, c’è anche e soprattutto un terzino sinistro nel mirino del Milan. Perché con l’uscita di Ricardo Rodriguez destinazione Fenerbahçe, andrà inevitabilmente cercato un altro esterno che si accomodi in panchina alle spalle di Theo Hernandez.

Nel frattempo è tutto fatta per lo svizzero in Turchia. La cessione sarà definitiva, sulla base del prestito con obbligo di riscatto e con la società che incasserà 5 milioni di euro.

Milan, i terzini e i difensori centrali in lista

Così ora è caccia al sostituto sull’out mancino. E come riferisce Tuttosport oggi in edicola, ci sono già due nomi nel mirino. Ossia il 22enne Antonee Robinson del Wigan e il 17enne Aron Hickey degli Heart of Midlothian.

Per quanto riguarda invece Diego Laxalt, il suo agente ha buttato acqua sul fuoco a proposito di un possibile trasferimento invernale. Ma qualora il Milan non dovesse trovare un vice di Hernandez, non è da escludere – rivela Ts – che siano proprio gli rossoneri stessi a chiedere al Torino l’interruzione del prestito.

Per quanto riguarda invece un possibile rinforzo centrale, ieri in sede si è visto Augusto Paraja. Si tratta dell’agente di Omar Alderete, difensore centrale del Basilea già proposto a dicembre ai rossoneri.

Il 23enne paraguaiano, adesso, potrebbe rappresentare un’alternativa al numero uno rossonero, ovvero Wesley Fofana del Saint-Etienne. Nel caso poi partirebbe il giovane Mattia Gabbia, il quale andrebbe a giocare in prestito. Ma poi ci sarebbe il rischio di un sovraffollamento con il ritorno di Léo Duarte e in attesa della cessione estiva di Mateo Musacchio.

Milan, rifiutata l’offerta dell’Arsenal per Kessie: le ultime