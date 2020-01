Milan, rifiutata l’offerta dell’Arsenal per Kessie: le ultime

Il Milan dice no all’Arsenal per Frank Kessie: lo riferisce Tuttosport oggi in edicola. Ecco le ultimissime sull’uscita dell’ivoriano e sul possibile scambio con l’Inter per Matias Vecino.

Il Milan dice ‘no’ all’Arsenal per Frank Kessie. Lo riferisce Tuttosport oggi in edicola. Come infatti rivela il quotidiano, la società ha declinato una proposta dei Gunners giunta proprio nelle ultimissime ore.

Il motivo è intuibile: un’offerta economica ritenuta non all’altezza. Non poteva esserci altra motivazione, trattandosi di un giocatore potenzialmente in uscita e tra i pochi con cui il club potrebbe monetizzare.

Milan, le ultime sulla cessione di Kessie

Ma proprio per questo non è andata a buon fine l’offensiva britannica. La proposta giunta, infatti, è stata rigettata perché decisamente inferiore ai 25 milioni di euro richiesti per il cartellino dell’ivoriano ora anche titolare nel 4-4-2 di Stefano Pioli.

La dirigenza è pronto a sacrificarlo ma non a regalarlo. Così se non ci saranno nuovi rilancio per un valore quanto meno coerente col valore del giocatore, non ci saranno possibilità di uscita. Il Milan lo cede, sì, ma solo al prezzo giusto e alle condizioni poste.

E nel frattempo perde quota anche il potenziale scambio con l’Inter per Matias Vecino. Come infatti evidenzia il quotidiano, è difficile che si possa imbastire un tale affare a causa di questioni economiche dei due club. Le valutazioni a bilancio dei due giocatori, infatti, sono troppo sfalsate per poter trovare dei parametri economici che mettano d’accordo entrambe le parti.

Ma dettò ciò – prosegue il giornale – non è comunque da escludere che il Milan possa chiedere direttamente Vecino all’Inter nel corso delle prossime settimane, o in alternativa tornare su Alfred Duncan del Sassuolo. Il tutto anche perché Lucas Biglia è in uscita e nel mirino del Celta Vigo.

Milan, obiettivo Under. Ma Boban punta forte su Olmo