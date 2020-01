Rodriguez-Fenerbahce, brusca frenata: la situazione

Ricardo Rodriguez e il Fenerbahce: rischia di sfumare un affare di fatto già chiuso. La notizia gela il Milan pronto a incassare ben 5 milioni di euro dalla trattativa.

Ricardo Rodriguez e il Fenerbahce, c’è una brusca frenata. Colpa della UEFA e del fair play finanziario. La federazione turca, infatti, come confermato nelle ultime ore anche dal presidente del club, ha bloccato il mercato della squadra di Istanbul.

Così ora si rimette tutto in discussione, con un affare virtualmente chiuso che rischia invece di sfumare clamorosamente e definitivamente. 5 milioni di euro, sarebbe stata questa la cifra incassata dal Diavolo per un’operazione chiusa sul prestito con obbligo di riscatto.

Cessione di Ricardo Rodriguez, le ultime

Tuttavia, come riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola, c’è ancora la ‘speranza’ PSV sullo sfondo, con la società olandese che resta vigile sulla vicenda e attende le evoluzioni. Club di Eindhoven che sembrava anche pronto ad accontentare da subito le richieste della dirigenza rossonera, ma col calciatore che ha invece preferito lo scenario turco.

Il giocatore, in ogni caso, lascerà il Milan nei prossimi giorni. E su diretta richiesta dell’atleta, totalmente oscurato da Theo Hernandez e alla ricerca di continuità in vista dell’Europeo. Il suo agente aveva lasciato intendere la situazione già lo scorso 12 dicembre: “Da gennaio deve giocare, l’Europeo è alle porte e lui vuole viverlo da protagonista. Al Milan non sta trovando spazio e abbiamo fatto capire alla società che deve giocare“.

Ora bisogna definire la situazione in un modo o nell’altro. E considerando l’exploit di Ante Rebic di ieri a San Siro, si tratterà di fatto dell’ultimo esubero in uscita dopo i trasferimenti di Mattia Caldara, Pepe Reina e Fabio Borini. Un’ultima uscita, semmai, potrebbe riguardare Matteo Gabbia che verrebbe girato in prestito in caso di un quarto centrale individuato.

Mentre al posto di Rodriguez servirebbe comunque un sostituto. Al momento sarebbero tre le idee: Antonee Robinson del Wigan, Aron Hickey degli Heart of Midlothian o il ritorno di Diego Laxalt interrompendo il prestito dal Torino.

