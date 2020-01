Milan, Piatek inizia a valutare le offerte. Anche Suso in uscita

Non c’è più posto per Krzysztof Piatek e Suso: entrambi ai margini in questo nuovo Milan, i due ex attaccanti titolari ora iniziano a guardarsi attorno. Le ultime.

Non c’è più spazio nel Milan per Krzysztof Piatek e Suso. L’ultimissima conferma è arrivata ieri, dove il polacco è restato ancorato in panchina e al fantasista spagnolo è stato preferito addirittura (e fortunatamente) Ante Rebic.

Così restano entrambi in uscita in vista di questi ultimi giorni di mercato, per i quali si aspetteranno proposte nei prossimi giorni con la speranza di poter monetizzare. Sia per risanare i conti, ma anche per rinvestire eventualmente per un nuovo colpo.

Cessioni Piatek-Suso, la situazione

Piatek – racconta il quotidiano – non si aspettava tali sviluppi con l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic. Immaginava in un predominio territoriale dello svedese prima o poi, ma si aspettava anche di avere un minutaggio superiore in caso di tandem offensivo. Quindi se qualcuno avesse dovuto giocare in coppia col 38enne, si aspettava che sarebbe stato lui e non Rafael Leão.

E così la doppia panchina tra Cagliari e Udinese iniziano le riflessioni per il giocatore. L’ex Genoa, infatti, sta già valutando tutte le offerte per scegliere la soluzione migliore, con la chance giusta che potrebbe arrivare dalla Premier League o dalla Budesliga. L’attaccante, volendo, preferirebbe una formazione presente in Champions League. E il Milan – assicura il quotidiano – in caso di partenza lo sostituirebbe con un altro calciatore offensivo.

Per quanto riguarda invece Suso, i rossoneri continuano a monitorare la situazione di Cengiz Under della Roma. Ma l’affare resta molto complicato, perché i giallorossi non vorrebbero privarse e, se proprio dovessero, la cifra nel caso sarebbe molto alta.

Il Diavolo, dall’altra parte, non può fare grossi investimenti per questioni di fair play finanziario, così è costretto a liberarsi tra uno dei due attaccanti o Lucas Paquetá per poter intervenire concretamente. Su Suso si muovono diverse squadre spagnole, col Valencia che avrebbe fatto più di un sondaggio, ma al momento non c’è nulla di concreto.

