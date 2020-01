Dalla Francia: il Lione pensa a Piatek per l’attacco

Notizie di calciomercato provenienti dalla Francia rivelano l’interesse del Lione per Krzysztof Piatek, attaccante che il Milan potrebbe vendere a gennaio.

Nonostante gol e assist in Milan-SPAL 3-0 di Coppa Italia, il futuro di Krzysztof Piatek rimane incerto. La sua cessione non va esclusa, dato che di fronte a un’offerta da 30-35 milioni di euro il club rossonero tratterebbe.

In questi giorni si è parlato di diverse società interessate al giocatore. Soprattutto in Premier League gode di buona considerazione, mentre l’ipotesi Siviglia sembra essere sfumata visto che gli andalusi stanno prendendo Youssef En-Nesyri dal Leganes in attacco.

Nelle scorse ore è emersa una nuova opzione per il futuro di Piatek. In Francia i colleghi di Le10Sport.com spiegano che sulle tracce del polacco c’è pure il Lione. Stando a quanto scrivono, l’operazione si potrebbe fare con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni.

Il club francese potrebbe cedere Moussa Dembele (cercato da Arsenal, Chelsea e Manchester United) e incassare una cifra importante, permettendosi di poter sostenere un investimento abbastanza oneroso per rinforzare il proprio reparto offensivo. Piatek piace al Lione e adesso bisognerà attendere per capire se vi potranno essere sviluppi.

Il numero 9 del Milan ha un ingaggio da circa 2 milioni netti annui e la società transalpina se lo può permettere, anche se dovrà offrirgli qualcosa di più eventualmente. Piatek in caso di addio cercherà di ottenere uno stipendio ben superiore all’attuale, ovviamente. In tal senso l’opzione Premier League potrebbe permettergli di guadagnare maggiormente che in Ligue 1.

