Arsenal su Kessie? Risponde Arteta: “Non c’è nulla al momento”

Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, risponde alle notizie che danno i Gunners sulle tracce di Franck Kessie. Il mediano ivoriano può lasciare il Milan.

Il futuro di Franck Kessie rimane in bilico. Anche se in campionato ha ritrovato il posto da titolare, il centrocampista ivoriano non è sicuro di rimanere al Milan in questa finestra invernale del calciomercato.

Settimane addietro lui aveva espresso la volontà di restare a lungo, ma il club sta facendo altre valutazioni. Se dovessero arrivare offerte interessanti, una trattativa per la sua cessione verrebbe avviata. Per Paolo Maldini, Frederic Massara e Zvonimir Boban servono almeno 25 milioni di euro. Al momento, nessuna società ha fatto proposte concrete.

Kessie sembra interessare soprattutto in Premier League, dove è stato accostato a più squadre. Tra queste l’Arsenal. Il nuovo allenatore Mike Arteta è stato interpellato sull’argomento e non si è sbilanciato in conferenza stampa: «Non c’è nulla di vero per il momento».

Il tecnico di Gunners non ha ammesso alcuna trattativa concreta per il mediano del Milan. Ovviamente ciò non esclude che qualcosa possa svilupparsi nei prossimi giorni. Un campionato come la Premier League può attrarre Kessie, trattandosi di una lega molto ambita e nella quale tanti giocatori sognano di approdare. Ci sono diverse squadre storiche e un trasferimento in Inghilterra può dare grandi stimoli.

L’Arsenal è solo decimo in classifica e in questo mercato di gennaio intende muoversi per rinforzare l’organico. Arteta vuole qualche innesto per poter almeno risalire fino alla zona Europa League. Quella Champions dista 11 punti ed è più complicata da raggiungere.

Sky – Scambio Suso-Under ancora possibile nonostante Politano