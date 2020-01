Sky – Scambio Suso-Under ancora possibile nonostante Politano

Calciomercato Milan: novità da Sky Sport sul possibile scambio tra Jesus Suso e Cengiz Under, ancora fattibile nonostante Matteo Politano alla Roma.

Il Milan ha come principale obiettivo per rinforzare le fasce esterne Cengiz Under della Roma. E da Sky Sport 24 riferiscono che lo scambio con Jesus Suso è ancora fattibile, nonostante i giallorossi abbiano da poco acquistato dall’Inter Matteo Politano.

Un arrivo, quello di Politano, che non ostacolerebbe la riuscita di uno scambio Milan-Roma, già discusso nei giorni scorsi. Ovvero Under al Milan e Suso alla Roma.

Un’operazione che alla Roma potrebbe convenire, imitando l’Inter, che oltre a Spinazzola ha preso l’esperto Ashley Young, che ricopre lo stesso ruolo dell’esterno presto in prestito dalla Roma. Alla base di questo c’è, non solo l’avere più alternative, ma anche limitare le presenze di Spinazzola in quanto a 15 partite giocate scatterebbe il riscatto. Stesso ragionamento che potrebbe fare la Roma, per evitare l’obbligo di riscatto di Politano dall’Inter.

Calciomercato Milan, conosciamo meglio Under

Under è sinistro, ma ha sempre giocato sulla destra. Un po’ come Suso o Castillejo per intenderci, con caratteristiche anche simili per certi versi. Nel 4-4-2 di Stefano Pioli al momento sarebbe la riserva di Castillejo, ma potrebbe anche essere adattato sulla fascia sinistra al posto del connazionale Calhanoglu per esempio.

Le alternative ci sono, poi dipenderà dal mister e dalle condizioni fisiche del calciatore. Ricordiamo che Cenzig tra settembre e ottobre è stato fermo per un infortunio al bicipite femorale. Problema ora risolto, visto che già da novembre è convocato e spesso mandato in campo da Fonseca, anche se con molta meno continuità rispetto alle precedenti stagioni.

Under è un classe 1997, compirà 23 anni il prossimo luglio. Gioca in Serie A dall’estate 2017, acquistato dalla Roma. In questa stagione ha collezionato 12 presenze tra campionato ed Europa League, con un solo gol all’attivo. In totale in giallorosso ha giocato 77 partite, 15 gol e 11 assist in tutte le competizioni, comprese le 11 presenze in Champions League.

