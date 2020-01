Gli highlights di Milan-Spal 3-0, il video con i gol e la sintesi della partita

Il Milan vince facile a San Siro contro la Spal. Un 3-0 secco per la squadra di Stefano Pioli, che ha riproposto il 4-4-2 ma con un po’ di turnover. Zlatan Ibrahimovic è rimasto in panchina per tutta la gara. In gol finalmente Piatek, buona prova di Rebic.

I rossoneri hanno provato a mettere subito in discesa la gara con un Samu Castillejo molto attivo. E’ sua la prima chance, ma davanti a Berisha si fa ipnotizzare. Non sbaglia, invece, Piatek: Bennacer lo trova in profondità e il polacco, indisturbato, batte il portiere avversario con un destro piazzato. Il Milan sblocca così la partita e la mette sui binari giusti dopo meno di mezz’ora. Passa poco anche dal raddoppio che porta la firma di Castillejo.

Decisivo ancora una volta Piatek, che porta palla e serve lo spagnolo con i giri giusti. Il tiro dell’ex Villarreal è preciso alla destra di Berisha. Il Milan chiude il primo tempo sul 2-0 e con un’ottima prova di tutti. Bene anche Rebic che nella ripresa si rende protagonista con un paio di giocate interessanti. Una di queste libera Piatek che però perde troppo tempo per calciare in porta.

Pioli manda in campo anche Suso al posto di Castillejo ma a trovare il 3-0 è il solito straordinario Theo Hernandez. Recupera palla, se la porta in avanti e poi sgancia un sinistro in diagonale fulminante e imprendibile per Berisha. Il Milan chiude così la partita. Da segnalare nel finale un calcio di rigore fischiato a favore della Spal ma poi giustamente tolto dal VAR per un fallo di mano inesistente di Lucas Paquetà, entrato al posto di Bonaventura.

Milan Spal, gli highlights del match

