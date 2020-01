CorSera – Milan, spunta anche Januzaj per la fascia destra

Adnan Januzaj torna a essere accostato al Milan, come avvenuto già in passato. L’ex Manchester United gioca nella Real Sociedad e può sostituire Jesus Suso.

Stefano Pioli ha deciso di puntare sul modulo 4-4-2 e di escludere Jesus Suso. Il numero 8 del Milan ha perso il posto a favore del connazionale Samuel Castillejo, che sta mettendo in campo buone prestazioni.

L’esterno offensivo di Cadice è sulla lista dei partenti. Il club è disposto a cederlo e sta aspettando offerte. Il prezzo fissato è di 25 milioni di euro. Per adesso non sono arrivate proposte di questo tipo, ma Paolo Maldini e Zvonimir Boban contano di riuscire a cedere il giocatore a condizioni soddisfacenti nei prossimi giorni del calciomercato invernale.

Calciomercato Milan, idea Januzaj per sostituire Suso

Cedendo Suso, il Milan andrebbe poi a prendere un sostituto in quella posizione. Con Matteo Politano che sembra diretto verso Roma e con Cengiz Under non facile da prendere, la società rossonera è chiamata a valutare pure delle alternative per farsi trovare pronta ad ogni evenienza.

Oggi il Corriere della Sera e La Repubblica citano un nome nuovo, almeno in questa sessione: Adnan Januzaj. In passato il belga classe 1995 era già stato accostato al Milan, ma negli ultimi mesi no. Attualmente milita nella Real Sociedad, dove in questa stagione ha collezionato complessivamente 13 presenze, 4 gol e 4 assist.

Januzaj non è un titolare della squadra allenata da Imanol Alguacil, che occupa un ottimo sesto posto nella classifica della Liga. L’ex Manchester United vuole cambiare aria per giocare con maggiore continuità e farsi convocare dal Belgio per l’Europeo 2020. Oltre al Milan, pure la Roma e altre società ci pensando. La Real Sociedad è disposta a trattare la cessione dell’esterno destro 24enne. Un trasferimento con la formula del prestito non sembra impossibile.

