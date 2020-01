Sky Sports – Non solo Milan, anche il Southampton su Cash

Nella corsa a Matty Cash del Nottingham Forest si inserisce anche il Southampton, alla ricerca di un terzino destro. Dal Milan nessuna offerta per adesso.

Il Milan è alla ricerca di rinforzi per puntare con decisione alla qualificazione in Europa. In questi giorni di calciomercato tanti nomi vengono accostati al club.

Tra questi c’è quello di Matty Cash, terzino destro in forza al Nottingham Forest in Championship (Serie B inglese). Il classe 1997 ha collezionato 29 presenze totali in questa stagione, segnando anche 2 reti e regalando 4 assist-gol. Un buon rendimento nella storica squadra che oggi occupa il quinto posto della classifica del campionato e sogna il ritorno in Premier League.

Calciomercato Milan, anche il Southampton su Matty Cash

Oggi Sky Sports UK ribadisce che il Milan è realmente interessato a Cash, ma sulle tracce del calciatore inglese c’è pure il Southampton. La squadra dell’Hampshire è alla ricerca di un rinforzo nel ruolo di terzino destro e sta puntando lui. L’alternativa è Kyle Walker-Peters, che può lasciare il Tottenham in prestito.

Il Milan nella posizione di Cash oggi non ha una vera e propria urgenza. Infatti, Andrea Conti e Davide Calabria sono sufficienti. Solo una cessione potrebbe cambiare lo scenario. In questo momento non sembrano esserci i presupposti per la partenza di uno dei due terzini destri rossoneri.

Diversa è la situazione a sinistra, dove Ricardo Rodriguez dovrebbe lasciare presto libero un posto. Infatti, a breve il suo trasferimento al Fenerbahce dovrebbe finalmente concretizzarsi. Mancherebbe poi un’alternativa al titolare Theo Hernandez. Tra i nomi circolati in questi giorni ci sono quelli di Antonee Robinson del Wigan e di Aaron Hickey dell’Heart of Midlothian. Il secondo è uno scozzese classe 2002 che può giocare sia sulla fascia mancina che su quella destra.

