Sportmediaset – Sondaggi esteri per Theo Hernandez: il Milan non vende

Le prestazioni di Theo Hernandez non lasciano indifferenti le big europee, ma il Milan non ha assolutamente intenzione di cedere l’ex terzino sinistro del Real Madrid.

Theo Hernandez di partita in partita si conferma un colpo azzeccato del calciomercato estivo del Milan. È addirittura il capocannoniere della squadra rossonera con 6 gol tra Serie A e Coppa Italia.

Rendimento impressionante del terzino sinistro francese, che ha avuto un grande impatto nella suo nuovo club. Paolo Maldini lo ha voluto fortemente e lo ha strappato alla concorrenza, versando 20 milioni di euro al Real Madrid. Un affare, visto che adesso la valutazione del cartellino del giocatore è più che raddoppiata.

Oggi Sportmediaset spiega che sono arrivati alcuni sondaggi da importanti società estere, ma il Milan ritiene incedibile Theo Hernandez. Neanche per un’offerta da 50 milioni verrebbe ceduto. Il laterale mancino classe 1997 viene ritenuto un calciatore unico e il desiderio è di tenerlo a lungo.

Theo sogna di riuscire a portare più in alto possibile la squadra e di guadagnarsi la convocazione della Francia per l’Europeo 2020. C’è la possibilità di togliersi delle soddisfazioni in questi mesi. Il fratello di Lucas Hernandez, difensore del Bayern Monaco, deve proseguire sulla strada tracciata finora. Le sue prestazioni sono straordinarie e anche nelle giornate in cui sembra meno in palla riesce a estrarre qualche prodezza.

