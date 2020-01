Casa Milan, incontro con l’agente di De Paul e Correa (VIDEO)

Agustin Jimenez, agente di Rodrigo De Paul e Angel Correa, è presente a Casa Milan per incontrare Paolo Maldini e Zvonimir Boban.

Sono giorni importanti per il calciomercato del Milan, che in questi giorni sta lavorando sia in entrata che in uscita. A Stefano Pioli servono alcuni rinforzi, però la dirigenza deve prima vendere per disporre delle risorse economiche necessarie per operare acquisti.

A Casa Milan verso le 14 è arrivato Agustin Jimenez, agente che nella sua scuderia ha giocatori come Rodrigo De Paul dell’Udinese e Matias Zaracho del Racing Avellaneda. Si occupa pure di Angel Correa, obiettivo del club rossonero nell’ultima finestra estiva di mercato. Ora è difficile che lasci l’Atletico Madrid. Il procuratore sudamericano ha lasciato la sede dopo circa 20 minuti. Interessante capire di che giocatori avrà parlato con Paolo Maldini e Zvonimir Boban.

Il Milan in questo momento cerca un terzino sinistro che possa sostituire il partente Ricardo Rodriguez e anche un esterno destro che prenderebbe il posto di Jesus Suso in caso di cessione dello spagnolo. Qualcosa potrebbe essere fatto pure a centrocampo, ma solo se venisse venduto qualcuno. Ad esempio Franck Kessie o Lucas Biglia (difficile).

La squadra di Pioli è in ripresa e può puntare a una qualificazione in Europa. Tuttavia, alcuni difetti restano e un buon mercato in questi giorni potrebbe colmare almeno parte delle falle presenti. Toccherà a Maldini e Boban riuscirci. Intanto attendiamo di capire che notizie usciranno dopo l’incontro con l’agente Jimenez.

Augustin Jimenez, agente di De Paul e Correa, ora a Casa Milan. VIDEO @MilanLiveIT pic.twitter.com/INr24yG8J7 — MilanLive.it (@MilanLiveIT) January 22, 2020

