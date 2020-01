Suso, la Roma lo vuole solo in prestito. Avanza il Siviglia

Suso può lasciare il Milan in questo gennaio. La Roma è disposta a prenderlo soltanto in prestito, intanto avanza il Siviglia

Il mercato di Milan e Roma va di pari passo. Entrambe sono sulle tracce di un esterno: oggi è uscito fuori un nome nuovo, quello di Januzaj della Real Sociedad. Il giocatore piace alle due italiane ma per adesso è soltanto un sondaggio.

I rossoneri, prima di operare in entrata, devono cedere. Jesus Suso è chiaramente il primo nome. Maldini e Boban lo hanno già proposto più volte proprio alla Roma, che deve sostituire Nicolò Zaniolo. C’è però una grande distanza fra le parti: il Milan vuole fare lo scambio secco con Cengiz Under, mentre i giallorossi sono disposti a prendere lo spagnolo solo in prestito, come rivelato stasera da Gianluca Di Marzio.

Stando invece al giornalista Nicolò Schira, sta per arrivare un’offerta da parte del Siviglia per Suso. Il giocatore, che ieri ha avuto un confronto diretto con la società (da solo perché al momento non ha un agente), vuole cambiare aria. Ha capito che per lui al Milan non c’è più spazio e quindi punta al trasferimento. Gli piacerebbe tornare in Spagna, il Siviglia è sicuramente una buona opzione per lui. Nessuna novità invece sul fronte Valencia e Atletico Madrid.