Marca – Suso, trattativa Milan-Siviglia: Lopetegui vuole lo spagnolo

Calciomercato Milan: conferme dalla Spagna circa l’interesse del Siviglia per Jesus Suso. L’esterno spagnolo è molto apprezzato dall’allenatore Julen Lopetegui.

Il Milan vuole cedere Jesus Suso, e al momento l’unico club che sembra concretamente interessato è il Siviglia. Arrivano conferme anche dal noto quotidiano Marca, che nella sua edizione online scrive di una trattativa tra i due club.

Le tre parti sono a lavoro per discutere del possibile trasferimento, ma non è stato raggiunto ancora nessun accordo. Certamente il Siviglia è in corsa per Suso, il quale preferisce un ritorno nella sua Spagna. È molto richiesto, peraltro, dall’allenatore con cui più di tutti si è trovato meglio: Julen Lopetegui. Proprio il tecnico del Siviglia potrebbe forzare la mano con il ds Monchi per acquistare Suso.

Nel sondaggio lanciato proprio da Marca, rivolto ai tifosi del Siviglia, viene chiesto se sarebbero favorevoli all’acquisto di Suso: plebiscito di voti positivi, percentuale oltre l’80% a favore del trasferimento in Andalusia.

Il Milan vuole cederlo a titolo definitivo, fissando anche il prezzo sulla base di 20 milioni di euro. Poi vedremo quali saranno le opportunità in quest’ultima settimana, e anche le offerte di Siviglia o eventuali altri club intreressati.

CALCIOMERCATO MILAN, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE