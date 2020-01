A Luca Paquetà un trasferimento al PSG non dispiacerebbe, ma Leonardo non vuole offrire 30-35 milioni al Milan. Potrebbe proporre uno scambio tra giocatori.

Lucas Paquetà è scontento e non a caso ha chiesto di non essere convocato per Brescia Milan. Le tante panchine e le voci di mercato hanno tolto serenità a un giocatore che fino a non molto tempo fa era ritenuto quasi intoccabile.

Il centrocampista brasiliano si sta rendendo protagonista di una stagione anonima, dopo che in quella passata aveva sorpreso tutti. Il suo impatto in maglia rossonera fu positivo e tutti immaginavano per lui un futuro luminoso. Ma la crescita si è arrestata in questa difficile annata, partita male per tutta la squadra e che ora si sta forse raddrizzando. Non per l’ex Flamengo, però.

Calciomercato Milan, Paquetà: scambio col PSG?

Paquetà nel Milan di oggi è di fatto una riserva. Mercoledì il suo agente Eduardo Uram è stato in sede per incontrare la dirigenza. Ovviamente si è parlato della situazione del giocatore e del suo futuro. Il brasiliano sembra desideroso di andarsene e il club è disposto ad accontentarlo. Servono le offerte giuste, visto che il prezzo fissato è sui 30-35 milioni di euro.

Oggi il quotidiano Tuttosport scrive che a Paquetà non dispiacerebbe trasferirsi al Paris Saint-Germain, dove ritroverebbe quel Leonardo che poco più di un anno fa lo portò a Milano. Il dirigente brasiliano si era già fatto avanti a Natale offrendo 20 milioni, proposta respinta dal Milan.

Il PSG non appare intenzionato a mettere sul tavolo la cifra richiesta dalla società rossonera, ma potrebbe svilupparsi un’operazione di scambio sull’asse Parigi-Milan. Secondo Tuttosport, ci sono tre giocatori che potrebbero fare comodo a Stefano Pioli e rientrare nell’affare: Leandro Paredes, Ander Herrera e Julian Draxler. Uno di loro può essere la pedina giusta per favorire il trasferimento di Paquetà in Francia. Vedremo se si svilupperà qualcosa nei prossimi giorni di questo calciomercato di gennaio.

Piatek, il padre: “Non vuole fare la riserva al Milan. Pronto a trasferirsi, presto si deciderà il suo futuro”