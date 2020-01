Milan, Paquetá tra ansia e nostalgia: prestito secco in Brasile? 

Milan, scoppia il caso Lucas Paquetá: accantonato e involuto, ora soffre anche di attacchi di ansia e si parla di una forte nostalgia di casa. Ma il suo mercato non decolla per niente. Ecco la possibile soluzione.

Blackout totale per Lucas Paquetá. In campo e fuori. Un’ansia devastante lo pervade, tanto da essersi sentito addirittura male nel post partita di Milan-Udinese di domenica scorsa.

Il brasiliano, colpito da una crisi di panico, è finito in ospedale per ulteriori accertamenti. Esami tuttavia regolari, così da tornare a casa subito dopo. Ma se uno ha un buco nell’anima, evidenzia La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, l’’elettrocardiogramma non lo rileva.

Milan, mercato bloccato per Paquetá

Il giocatore ha così chiesto di non essere convocato per Brescia-Milan di stasera. Stefano Pioli lo ha accontentato, ma ci ha tenuto a sottolineare che non si è trattato di scelta tecnica. Lo avrebbe portato in panchina molto volentieri, anche perché, potenzialmente, tutti i giocatori sono dentro al progetto.

Ma Paquetá – rivela il quotidiano – ha dei forti attacchi di nostalgia. Così ha chiesto di potersi defilare un attimo per stare un po’ tranquillo, e il club lo ha accontentato. Non arriveranno multe, anche perché sarebbe difficile farlo avendo ricevuto l’ok del tecnico, ma di certo ora c’è un altro problema. Perché oltre a Suso che ha chiesto la cessione e Krzysztof Piatek che di certo non felice, adesso c’è un’altra grana.

Un caso senza precedenti tra l’altro. E senza grossi sbocchi sul mercato. Si è parlato di Paris Saint-Germain e di Leonardo, ma non sono mai arrivate vere offerte in casa Diavolo. Gli slot in casa PSG sono tutti occupati, e se dovesse liberarsene uno per l’addio di Edinson Cavani, questo sarebbe per un centravanti appunto e non per un centrocampista.

La voce di un interesse della Roma, invece, non è confermata dai club. Così esattamente un anno dopo si ribalta il mondo per il talento carioca. Da acquisto più costoso dell’era Elliott Management Corporation a delusione totale. E il nuovo 4-4-2, in più, ora sembra anche averlo tagliato definitivamente fuori.

Il suo procuratore, Eduardo Uram, è stato in sede mercoledì a parlare con Paolo Maldini e Zvonimir Boban. Dal Brasile dicono che Paquetá abbia voglia di tornare a casa per ritrovarsi. E come riferisce la Gazzetta, l’ipotesi di un prestito secco sarebbe certamente meno doloroso di una cessione con minusvalenza.

Ieri sono circolate anche voci di uno scambio di prestiti con la Juventus con Federico Berardeschi, ma entrambi i club hanno prontamente smentito. La Vecchia Signora infatti deve far cassa e il Milan pure. Non ci sono margini reali.

Problema Paquetà: tutte le opzioni del Milan