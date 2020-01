Problema Paquetà: tutte le opzioni del Milan

Lucas Paquetà è diventato un caso, una grana da risolvere per il Milan entro la fine della sessione invernale di calciomercato. Ecco 5 possibili opzioni.

Ad una settimana dalla fine del calciomercato, scoppia in maniera importante il caso Lucas Paquetà. Il giocatore è in vendita già da un paio di mesi, ma offerte serie per il Milan non ne sono arrivate. Solo un interesse, e qualche spicciolo, dal PSG di Leonardo.

Adeso però il Milan deve fare i conti con una presa di posizione, per certi versi clamorosa, del brasiliano: sua la scelta di non essere convocato per Brescia-Milan. A questo punto cosa dovrebbe fare la dirigenza rossonera? Le opzioni ci sono, ma il tempo stringe e il club non intende perderci economicamente.

1) La prima opzione, la più scontata, è aspettare un’offerta pari alle richieste del Milan. Ovvero almeno 28-30 milioni, per evitare una minusvalenza. Nel caso non arrivasse, il giocatore non avrebbe altra scelta di restare, pur non d’accordo con la situazione.

2) Accettare anche offerte inferiori alle richieste, pur di cedere un calciatore che, evidentemente, non vuole più continuare a stare a Milanello.

3) Convincere il giocatore a restare, a giocarsi il posto con i compagni, pur promettendogli che nel caso non arrivassero entro il 31 gennaio, in estate verrà ceduto.

4) Provare a mandarlo in prestito per i prossimi sei mesi, dandogli la possibilità di mettersi in mostra in un club in cui avrebbe più chance di giocare titolare.

5) L’ultima, la peggiore sinceramente, sarebbe quella di promettergli maggiori chances dalle prossime partite. Ma in un club professionistico, non si può certo scendere a patti con chicchessia per farlo giocare. Elemosinare una presenza non credo sia tra le opzioni del Milan, di Pioli, né tantomeno dello stesso calciatore.

A prescindere da tutto, è un peccato che Lucas Paquetà stia vivendo questa situazione. Anziché rimboccarsi le maniche e provare a convincere Pioli a dargli chance per giocare con più continuità, si è abbattuto e addirittura autoescluso.