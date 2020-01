Sky – Brescia-Milan, probabili formazioni: Pioli recupera due titolari

Domani sera al Rigamonti si gioca l’anticipo della 21.a giornata di Serie A. Ecco le probabili formazioni di Brescia e Milan, con Pioli che recupera due titolarissimi.

Il Milan si appresta a giocare la sfida contro il Brescia allo stadio Rigamonti. Si gioca domani sera, sarà l’anticipo della 21.a giornata di Serie A. Ecco le probabili formazioni delle due squadre, con Stefano Pioli che recupera due titolarissimi.

Non più scelte obbligate per il Milan, che recupera dall’infermeria sia Mateo Musacchio che Hakan Calhanoglu. Entrambi giocheranno titolari domani contro il Brescia, nel 4-4-2 rossonero. Gli unici cambi saranno proprio questi due, rispetto all’11 contro l’Udinese: fuori Simon Kjaer e Giacomo Bonaventura.

In difesa oltre a Musacchio, completano il reparto Andrea Conti e Theo Hernandez sulle fasce, e Alessio Romagnoli al centro della difesa. In mezzo al campo confemato il duo Kessie-Bennacer, con l’ivoriano in cerca di riscatto dopo l’ultima prova non particolarmente positiva. Sugli esterni, confermato Samuel Castillejo esterno destro. Sulla fascia opposta, come detto, torna Calhanoglu.

In attacco ci saranno ancora Zlatan Ibrahimovic con Rafael Leao, pronto a girargli attorno. In panchina Ante Rebic, eroe da subentrato in Milan-Udinese. Il croato è visto più come attaccante che esterno, ma in caso di necessità potrebbe anche essere schierato largo per dare ulteriore spinta offensiva alla squadra.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana, Mateju; Romulo, Tonali, Bisoli; Spalek; Donnarumma, Torregrossa.

Allenatore: Corini.

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Rafael Leao.

Allenatore: Pioli.

