Paquetà, il PSG dietro il suo malessere? Di Marzio fa chiarezza

Le ultime sulla situazione di Lucas Paquetà da Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato

Dietro il malessere di Lucas Paquetà non ci sarebbe il Paris Saint-Germain. Oggi il brasiliano non ha preso parte a Brescia–Milan per sua volontà. Il giocatore ha infatti chiesto a Stefano Pioli di non essere convocato.

L’ex Flamengo vive un momento molto particolare. Dopo Milan-Udinese ha avuto un lieve malore causato da un attacco di panico. In molti hanno ipotizzato che dietro questo malessere ci siano questioni di mercato; addirittura qualcuno ha parlato di strategia di Leonardo e del Paris Saint-Germain per costringere il Milan ad abbassare il prezzo.

Secondo Gianluca Di Marzio non è così. Ecco di seguito le sue dichiarazioni su questa vicenda: “Si pensava ad un PSG che tramasse alle spalle. In realtà non è così. Dietro il malessere non c’è Leonardo. Probabile che sia un suo problema. Il Milan potrebbe pensare di recuperarlo la prossima settimana parlandogli“.

