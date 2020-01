Mercato Milan, futuro Suso: la Roma sceglie Carles Perez

Niente Roma per Jesus Suso, ormai fuori dal progetto del Milan. Stando a quanto riportato da Di Marzio, i giallorossi hanno scelto Carles Perez del Barcellona

Non ci sarà la Roma nel futuro di Jesus Suso. Fuori anche oggi dalla formazione titolare, ormai lo spagnolo non rientra più nel progetto del Milan. In settimana l’incontro in sede con la dirigenza, le indiscrezioni dalla Spagna e il possibile trasferimento al Siviglia.

Si era parlato anche dei giallorossi. Come spiegato più volte da Gianluca Di Marzio, Gianluca Petrachi, direttore sportivo della squadra capitolina, aveva seriamente pensato a Suso. Paolo Maldini e Zvonimir Boban avevano chiesto però in cambio Cengiz Under: no secco della Roma. Che, dopo l’infortunio di Nicolò Zaniolo, non ha voluto privarsi anche del turco. Un esterno però va preso e adesso sta per chiudere per il nuovo acquisto.

Come riporta Di Marzio, infatti, la Roma ha scelto Carles Perez del Barcellona, un talento giovanissimo e di grandi prospettive. Non è ancora chiaro quale sarà la formula dell’acquisto. Ciò che è certo, però, è che non ci sarà spazio quindi per Suso nella formazione di Paulo Fonseca. Per lo spagnolo l’unica pista possibile resta il Siviglia. Che oggi ha avviato i primi contatti con il Milan.

