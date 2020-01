Gol e highlights di Brescia-Milan, il video YouTube e Sky della sintesi del match del Rigamonti

Il Milan vince la quarta partita consecutiva, la terza in campionato dopo Cagliari e Udinese. Come una settimana fa, a decidere il match è Ante Rebic, anche stasera entrato a partita in corso al posto di Leao. Mossa azzeccata di Stefano Pioli. Da sottolineare però la grande prestazione del Brescia, sfortunato in occasione del gol subito.

Un primo tempo in difficoltà per il Milan. Bene il Brescia, che attacca con continuità e si rende pericoloso in più di un’occasione. I rossoneri, che faticano nel possesso palla, riescono però ad avvicinarsi al gol. Lo fa soprattutto Zlatan Ibrahimovic, che a due passi dalla porta sbaglia clamorosamente il tocco su cross basso di Theo Hernandez. Dall’altra parte è invece Ayé a sfiorare la rete, ci pensa Gianluigi Donnarumma. Il primo tempo si conclude così.

Decide ancora Rebic

Nel secondo tempo la partita finalmente si accende. Il Brescia è una furia, con Tonali e Torregrossa trascinatori. Il Milan resta in piedi grazie a Donnarumma, che salva più volte la propria porta. Ma nel miglior momento delle Rondinelle, intorno al 70′, arriva la rete dei rossoneri. A segnare è Ante Rebic, entrato in campo al 58′ per Rafael Leao: grande apertura di Calhanoglu, Ibrahimovic la mette in mezza, si crea una mischia risolta proprio dal croato. Che segna così il terzo gol consecutivo dopo la doppietta contro l’Udinese.

A cinque minuti dal termine, Theo Hernandez rischia di segnare ancora. Cavalcata impressionante e bomba di sinistro che si infrange sulla traversa. Dopo circa tre minuti di recupero, l’arbitro Valeri fischia la fine della partita. Terza vittoria di fila per il Milan dopo quelle contro Cagliari e Udinese. Adesso la zona Europa è davvero vicina ma bisogna aspettare tutte le altre.

