Tuttosport – Suso non ha un agente: il ruolo di Mino Raiola

Non troppo tempo fa Jesus Suso ha detto addio al suo agente. Lo spagnolo ha deciso di cambiare procuratore, colpevole di non avergli trovato sistemazioni nel corso degli ultimi anni. Stando alle voci di corridoio, Mino Raiola sarebbe dovuto diventare il suo nuovo manager.

Tuttosport di oggi, però, ha fatto chiarezza sulla questione. Come abbiamo potuto notare nelle ultime settimane, Suso sta trattando in prima persona con il Milan la sua cessione. Di recente ha fatto visita a Paolo Maldini e Zvonimir Boban da solo in sede, senza alcun agente. Raiola, quindi, non è il suo procuratore. Stando a quanto scrive il quotidiano di Torino, il ruolo dell’italo-olandese sarebbe quello di “consigliere”.

Infatti pare che il noto procuratore stia seguendo Suso in maniera indiretta per aiutarlo in questa fase delicata della sua carriera. Non possiamo però dire che Raiola sia effettivamente l’agente dello spagnolo. Probabilmente lo diventerà più in la, ma per adesso ha questo ruolo di secondo piano. Suso sta trattando in prima persona: vuole andare al Siviglia ma gli ostacoli non mancano.

