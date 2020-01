Milan-Torino, probabili formazioni: Rebic titolare. Esordisce Begovic?

Scopriamo le probabili formazioni di Milan-Torino di Coppa Italia. Stefano Pioli cambierà qualche giocatore rispetto alla partita di Brescia in campionato.

Domani sera a San Siro si gioca Milan-Torino, match valido per i Quarti di Finale della Coppa Italia 2019/2020. La squadra rossonera viene da quattro vittorie consecutive e vuole anche la quinta.

Stefano Pioli confermerà il modulo 4-4-2, ma farà alcuni cambiamenti di formazione per quanto riguarda la scelta degli uomini. Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, suo suo sito ufficiale scrive che in porta ci può essere il possibile esordio per Asmir Begovic, arrivato in questo mercato invernale per sostituire Pepe Reina. In difesa torna titolare Mateo Musacchio, che affiancherà Alessio Romagnoli al centro. I terzini saranno nuovamente Andrea Conti e Theo Hernandez.

Per quanto riguarda il centrocampo, potrebbero non esserci variazioni rispetto alla partita vita a Brescia. Il Milan schiererà da destra a sinistra Samuel Castillejo, Franck Kessie (in ballottaggio con Rade Krunic), Ismael Bennacer e Hakan Calhanoglu (in ballottaggio con Giacomo Bonaventura). Cambia l’attacco, con Ante Rebic e Krzysztof Piatek che sostituiscono la coppia Leao-Ibrahimovic.

Walter Mazzarri, la cui panchina è in bilico, schiererà il Torino col 3-4-2-1. Davanti a Salvatore Sirigu il terzetto difensivo Izzo-Nkoulou-Lyanco. A centrocampo sulla fasce agiranno Lorenzo De Silvestri e Ola Aina, mentre gli interni dovrebbero essere Tomas Rincon e Sasa Lukic. Alle spalle dell’unica punta Andrea Belotti due giocatori veloci e tecnici come Simone Verdi e Alejandro Berenguer.

COPPA ITALIA, TORINO-MILAN: PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): Begovic; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie (Krunic), Bennacer, Calhanoglu (Bonaventura); Rebic, Piatek.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Rincon, Lukic, Aina; Verdi, Berenguer; Belotti.

