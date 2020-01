Record – Milan-Florentino Luìs: le cifre dell’ultima offerta respinta

In Portogallo riportano le cifre dell’ultima offerta presentata dal Milan per Florentino Luìs, centrocampista del Benfica. Proposta rifiutata, però.

Florentino Luìs non vestirà la maglia del Milan. Nonostante il club rossonero abbia provato ad assicurarsi il centrocampista classe 1999, la trattativa non è arrivata al giusto sbocco.

Secondo quanto rivelato in Portogallo dall’autorevole quotidiano Record, l’ultima offerta del Milan è stata rifiutata dal Benfica. La proposta prevedeva un prestito oneroso da 4,5 milioni di euro per 18 mesi e un diritto di riscatto fissato a 50 milioni. Le stesse cifre dell’operazione che ha portato Gedson Fernandes al Tottenham nelle scorse settimane.

Calciomercato Milan, Florentino Luìs non lascia il Benfica

La società di Lisbona ha preferito dire no all’offerta di Paolo Maldini e Zvonimir Boban. Dunque Florentino Luìs rimarrà al Benfica, dove l’allenatore Bruno Lage aveva pressato la sua dirigenza per non cederlo. Anche se il 20enne centrocampista non gioca da un po’, il tecnico lo ritiene comunque un elemento importante della squadra.

Adesso bisognerà vedere se il Milan andrà su un altro mediano, visto che in mezzo al campo servirebbe un rinforzo a Stefano Pioli. Ad Ismael Bennacer serve un compagno maggiormente affidabile rispetto a Franck Kessie e Rade Krunic. Un profilo giovane e di talento come Florentino Luìs piaceva molto alla società rossonera, che ha fatto di tutto per convincere il Benfica.

Certamente la valutazione del cartellino del giocatore portoghese è eccessiva, tenendo conto del suo attuale status in squadra. Però quella di Lisbona è una bottega sempre cara e i prezzi spesso sono altissimi quando giovani con potenziale importante vengono ceduti.

