Sky – Hertha Berlino a Milano per Piatek: ecco l’offerta

Emissari dell’Hertha Berlino in Italia per un incontro con il Milan. L’obiettivo è provare a chiudere l’acquisto di Krzysztof Piatek, che deve dare l’ok al trasferimento in Bundesliga.

Krzysztof Piatek potrebbe lasciare il Milan entro la fine di questa sessione invernale del calciomercato. Ci sono più società che lo hanno richiesto e hanno avviato contatti per provare ad acquistarlo.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, in questo momento c’è il forte pressing dell’Hertha Berlino. Il club tedesco ha offerto 27 milioni di euro più bonus al Milan, che però vuole qualcosa di più per cedere il giocatore.

Calciomercato Milan, l’Hertha Berlino vuole Piatek

Intanto i rappresentanti dell’Hertha Berlino sono arrivati a Milano e andranno nella sede rossonera per incontrare la dirigenza, cercando di chiudere l’operazione Piatek. Il centravanti polacco sta valutando la proposta e dovrà prendere una decisione nelle prossime ore.

Ieri sera l’ex Genoa ha avuto una chance da titolare in Milan-Torino di Coppa Italia, ma l’ha sprecata. È uscito dal campo tra i fischi dei tifosi presenti a San Siro, segnale che ormai sono lontani i tempi nei quali veniva esaltato per i suoi gol e l’esultanza da pistolero.

Questa doveva essere la stagione della conferma per Piatek, che nella scorsa aveva impressionato tutti, invece si è rivelata un mezzo incubo. Il numero 9 rossonero ha deluso. Un po’ per sue responsabilità e in parte per gli scarsi rifornimenti dei compagni. Vedremo se nelle prossime ore maturerà un trasferimento all’Hertha Berlino o altrove. Anche il Tottenham è interessato a lui.

