Siviglia, Lopetegui: “Conosciamo bene Suso, ci aiuterà”

Julen Lopetegui, allenatore del Siviglia, è pronto ad accogliere Jesus Suso. Il giocatore del Milan arriverà in Spagna nelle prossime ore.

Jesus Suso è in volo per Siviglia, dove sosterrà le visite mediche e poi firmerà il contratto con il club andaluso. Trasferimento in prestito per 18 mesi con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di specifiche condizioni.

La cessione era la soluzione più logica sia per il lui che per il Milan. Infatti, il giocatore ha perso il posto da titolare ed è finito ai margini della squadra. I tifosi rossoneri da mesi lo fischiano e criticano. La cosa migliore per entrambe le parti era separarsi. L’accordo tra i club è arrivato e dunque tutto è finito positivamente.

Calciomercato Milan, Lopetegui felice dell’arrivo di Suso

Suso a Siviglia ritroverà Julen Lopetegui, che lo ha già allenato nella nazionale spagnola. L’attuale tecnico della squadra andalusa ha così parlato dell’arrivo dell’esterno offensivo di Cadice: «È un giocatore di nostro gradimento e ci sarà di aiuto. Le conversazioni sono avanzate e questo è perché ha il gradimento del club, della direzione tecnica e dell’allenatore. Lo conosciamo bene, ma ora non posso parlare di un giocatore che non è ancora arrivato. Domani abbiamo una finale e quelli importanti sono quelli che abbiamo ora e che ci aiuteranno a passare al prossimo turno».

Lopetegui non si sbilancia troppo sul numero 8 del Milan, pur ammettendo che ormai è praticamente fatta per il suo arrivo in Andalusia. La sua concentrazione è per la partita di domani in Coppa del Re contro il Mirandés in trasferta. Intanto Suso è in volo in direzione Siviglia e nelle prossime ore inizierà la sua nuova avventura.

