Suso in partenza per Siviglia: “Saluto i tifosi, ma parlerò dopo” – FOTO

Suso in partenza per Siviglia: “Saluto i tifosi, ma parlerò dopo” –...

Suso in partenza da Linate per raggiungere Siviglia. Ecco le immagini e le pochissime dichiarazioni rilasciate ai cronisti presenti

Fra Jesus Suso e il Milan è finita. Dopo una lunga trattativa col Siviglia, le parti hanno trovato gli accordi giusti. Operazione in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligatorio in caso di qualificazione in Champions degli andalusi.

Il giocatore è partito stamattina da Linate per raggiungere la Spagna ed effettuare le visite mediche. I cronisti lo ha intercettato poco prima della partenza in aeroporto. Suso non ha voluto rilasciare dichiarazioni: “Un saluto ai tifosi? Sì, ma parlerò poi“. Queste le uniche parole dello spagnolo che si prepara ad affrontare questa nuova e importante avventura dopo cinque anni di Milan.

Cessione inevitabile questa. Ormai il rapporto fra Suso, il club e la tifoseria era ridotto ai minimi termini. In più il giocatore è uscito dalla formazione titolare ormai da quasi un mese, cioè da quando il Milan ha sempre vinto. Il passaggio al 4-4-2 gli toglie ulteriore spazio e quindi l’addio è diventato ovvio. Se ne torna in Spagna, al Siviglia, che decide di prenderlo in prestito per 18 mesi con diritto di riscatto fissato a 20 milioni.

