Andrea Pastorello a Casa Milan: è l’agente di Capanni – VIDEO

Presente anche Andrea Pastorello oggi a Casa Milan, agente tra gli altri anche del giovane talento rossonero Capanni.

L’ultimo giorno di calciomercato invernale equivale anche a diversi incontri per cercare soluzioni dell’ultimissima ora.

In tal senso si segnala la presenza dell’agente Andrea Pastorello presso la sede di Casa Milan. Il noto procuratore sportivo ha appuntamento con i dirigenti rossoneri.

Possibile che al centro dei dialoghi vi sia il futuro del suo assistito Gabriele Capanni, giovanissimo talento di scuola Milan che attualmente gioca in prestito al Novara. Non è da escludere che si possa parlare di un altro prestito per Capanni, che potrebbe lasciare i piemontesi ed andare a giocare in un altro club a titolo temporaneo.

